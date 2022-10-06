Доступный Redmi K60 получит Snapdragon 8 Gen 2

Появились подробности о будущем смартфоне Redmi K60. Их раскрыл популярный инсайдер Digital Chat Station.

Сообщается, что в новинке не будут использовать датчик на 108 Мп, основная камера получит 50 Мп. Скорее всего это будет модуль Sony IMX766 или Sony IMX707.

Процессорами для прошлогоднего Redmi K50 служили Dimensity 8100 и Dimensity 9000 в зависимости от версии смартфона. В новинке K60 будут использовать топовые Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Redmi K60 представят после Китайского Нового года (22 января). Смартфон будет конкурировать с Realme GT Neo 5 и OnePlus Ace 2.

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