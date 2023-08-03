Xiaomi анонсировала Redmi K60 Extreme Edition на флагманском чипе MediaTek Dimensity

Компания Xiaomi сегодня опубликовала первые тизеры грядущего флагмана Redmi K60 Extreme Edition, который на глобальном рынке может быть представлен как Xiaomi 13T Pro.

Судя по официальным изображениям, Redmi K60 EE получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200+, которая по своей производительности обходит чип Snapdragon 8 Gen 2, что сделает новинку быстрее большинства смартфонов, представленных ранее.

Кроме этого, устройство оснастят дисплейным чипом Pixelworks X7, который будет отвечать за выводимое изображение на экран смартфона и сможет предоставить технологию генерации промежуточных кадров, по типу той, что применяется в видеокартах Nvidia с поддержкой DLSS 2.0 и 3.0 для повышения частоты кадров. Компания в своём тизере заявляет, что Redmi K60 EE может обеспечивать рекордные 1,77 млн баллов в тесте производительности AnTuTu, со свежим списком самых производительных Android-устройств по версии этого бенчмарка можно ознакомиться тут.

Ожидается, что Redmi K60 Extreme Edition будет полноценно представлен 17 августа.