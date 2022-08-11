Xiaomi показала человекоподобного робота CyberOne

Компания Xiaomi продолжает экспериментировать с разработкой роботов. В прошлом году нам показывали робопса, а сегодня человекоподобного робота под названием CyberOne.

Рост робота составляет 177 см, а вес — 52 кг. Он способен развивать скорость до 3,6 км/ч и распознавать 45 человеческих эмоций. Кроме того, робота научили дарить цветы, что показали на презентации.

Вместо лица стоит экран OLED с функцией 3D-зрения, позволяющая роботу ориентироваться в пространстве и распознавать препятствия. Для работы суставов Xiaomi разработала специальный алгоритм, который может координировать движения 21 сустава. Робот спокойно может переносить жару и ливень.

Дата продажи робота CyberOne и его цена не сообщаются.

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