Xiaomi MIX Fold 3 показали на «живых» фотографиях

В конце прошлого месяца Xiaomi анонсировала третье поколение складного смартфона Mix Fold, а сегодня инсайдер YANGER_ZONE показал, как будет выглядеть девайс.

Судя по первой фотографии, задняя часть корпуса выполнена из кожи, но скорее всего, это текстурированное стекло либо керамика. Кроме этого, устройство получило массивный блок камер с четырьмя сенсорами, из которых, у одного датчика просматривается перископ-оптика.

Следующие изображение демонстрирует внутренний дисплей без выреза под камеру, возможно, Xiaomi реализовала подэкранный датчик.

Ранее в Сети появилась фотография упаковки, а также скриншот из настроек смартфона, где можно рассмотреть переднюю часть MIX Fold 3:

Помимо этого, инсайдеры приписывают смартфону флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, 16 Гб высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 512 Гб/1 ТБ хранилища типа UFS 4.0. Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, быструю проводную зарядку на 67 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Презентация Xiaomi MIX Fold 3 состоится до конца этого месяца.