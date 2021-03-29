Xiaomi Mi 11 Lite скоро появится в России

Xiaomi провела масштабное мероприятие с презентацией новых продуктов. Компания показала Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i и браслет Mi Band 6. Все смартфоны, кроме Mi 11 Pro, получили европейские даты релиза. Самое интересное, что в России пока появится только один из этих смартфонов – Mi 11 Lite.

Другие новинки доберутся до России, но видимо чуть позже. Напомню, что европейский ценник Mi 11 Lite – 299 евро (около 27 тысяч рублей).