Xiaomi представила смартфон Mi 11 Lite на Snapdragon 780G — первый в мире на этом процессоре

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 11 Lite. Он интересен тем, что основан на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 780G. Эта однокристальная система имеет схему 4 + 4 ядра — поровну мощных и энергоэффективных. Ранее использовалась схема 2 + 6.

Смартфон оснастили 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 плюс карта памяти microSD до 512 ГБ. Новинка использует экран AMOLED с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и диагональ 6,55 дюйма. Есть поддержка HDR+. Защита — Corning Gorilla Glass 6.

Основная камера имеет сенсоры на 64 + 8 + 5 МП. Есть аккумулятор на 4250 мА•ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Также Mi 11 Lite 5G поддерживает стандарты Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также 5G в тех странах, где это есть. В качестве ОС предлагается MIUI 12 на базе Android 10.

В компании заявили, что Xiaomi Mi 11 Lite — самый лёгкий и тонкий смартфон. Его габариты составляют 160,53 мм x 75,72 мм x 6,81 мм. Он весит 159 грамм.

Версия с 8/128 ГБ памяти стоит 350 долларов, а вариант 8/256 ГБ оценили в 395 долларов.