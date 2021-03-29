Xiaomi представила самый мощный и дорогой флагман Mi 11 Ultra

Компания Xiaomi представила самый мощный и дорого флагманский смартфон Mi 11 Ultra. Он получил массивный модуль основной камеры и вторичный экран. Он позволит делать селфи, выводит уведомления и прочее.

Новинка получила камеру с главным сенсором на 50 МП. Это сенсор GN2 от Samsung. Есть также широкоугольный объектив с обзором на 128 градусов и разрешением 48 МП в нём используется жидкая линза, а ещё — телефото с пятикратным оптическим увеличением. Фронтальная камера — 20 МП.

Внутри установлена однокристальная система Snapdragon 888. Есть три варианта памяти: 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ.

Корпус новинки выполнен из керамики с защитой от воды и пыли IP68. Есть батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт. Экран — AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением QHD+. Есть стереодинамики Harmon Kardon. Mi 11 Ultra выйдет в белой, чёрной и серебристой расцветках.

Похоже, что новинка действительно собрала в себе всё самое лучшее. Остаётся дождаться релиза.