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Новости

Xiaomi представила самый мощный и дорогой флагман Mi 11 Ultra

Компания Xiaomi представила самый мощный и дорого флагманский смартфон Mi 11 Ultra. Он получил массивный модуль основной камеры и вторичный экран. Он позволит делать селфи, выводит уведомления и прочее.

Новинка получила камеру с главным сенсором на 50 МП. Это сенсор GN2 от Samsung. Есть также широкоугольный объектив с обзором на 128 градусов и разрешением 48 МП в нём используется жидкая линза, а ещё — телефото с пятикратным оптическим увеличением. Фронтальная камера — 20 МП.

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

Внутри установлена однокристальная система Snapdragon 888. Есть три варианта памяти: 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ.

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

Корпус новинки выполнен из керамики с защитой от воды и пыли IP68. Есть батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт. Экран — AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением QHD+. Есть стереодинамики Harmon Kardon. Mi 11 Ultra выйдет в белой, чёрной и серебристой расцветках.

Похоже, что новинка действительно собрала в себе всё самое лучшее. Остаётся дождаться релиза.

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Источник:
The Geek
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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