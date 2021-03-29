Представлен Xiaomi Mi Band 6 с обновлённым дисплеем

Сегодня Xiaomi представляет множество новинок и несомненное радует своих фанатов. Кроме смартфонов и зарядной станции для трёх устройств, компания представила долгожданный браслет Mi Band 6. Главное отличие от прошлогоднего Mi Band 5 – это дисплей. Он практически занимает всю лицевую панель.

Браслет оснащается 1.56 дюймовым AMOLED-экраном, магнитной зарядкой и может проработать на одном полном заряде до 14 дней. Также он получил защиту от влаги по стандарту 5 ATM с возможностью погружения на глубину до 50 метров.

Устройство способно мерить пульс, уровень кислорода в крови, отслеживать качество сна, уровень стресса и менструальный цикл. К привычным фитнес-режимам добавилось 30 новых, среди них катание на сноуборде, игра в настольный теннис и даже баскетбол. У прошлого поколения таких режимов было всего 11.

В Китае Xiaomi Mi Smart Band 6 обойдётся в 229 юаней (около 2 700 рублей) и 279 юаней (около 3 000 рублей) за версию с NFC.