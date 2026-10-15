Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за рекордные $1,15 млн
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Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за рекордные $1,15 млн

Компьютер с письмом от Стива Джобса и автографом Стива Возняка.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:13
Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за рекордные $1,15 млн

На аукционе Bonhams ушёл с молотка редчайший компьютер Apple-1 за $1 148 200 (96 307 082 ₽), что стало рекордной суммой для этого устройства.

Особенностью данного экземпляра стала роспись на системной плате, которую сделал Стив Возняк. Кроме этого, в комплекте с устройством есть письмо от 1978 года, написанное Стивом Джобсом, в котором он отреагировал на жалобу владельца компьютера за отсутствие ПО и предложил обменять Apple-1 на Apple II с доплатой $400. Но хозяин отказался от предложения Джобса и оставил компьютер себе.

Напомним, с 1976 по 1977 год всего было изготовлено около 200 таких компьютеров, а их сборкой лично занимались Стив Возняк и Стив Джобс — основатели компании Apple. В то время Apple-1 продавался в магазине Byte Shop по цене $666,66.

Стив Возняк и Стив Джобс на фоне компьютера Apple-1
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