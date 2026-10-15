Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре
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Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре

В каталог войдут Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West и Mycopunk, а подписчики Premium получат ещё две классические игры.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:33
Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре

Sony раскрыла октябрьское пополнение каталога PlayStation Plus Extra и Premium. Всего подписчикам добавят девять игр, большинство станет доступно 20 октября.

В PS Plus Extra и Premium появятся:

  • Mafia: The Old Country — 20 октября
  • Horizon Forbidden West — 20 октября
  • Mycopunk — 20 октября
  • The Midnight Walk — 14 октября в США и Великобритании, 15 октября в Японии
  • Poppy Playtime: Chapter 2 — 27 октября
  • Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition — 27 октября
  • Monster Energy Supercross 25 — 27 октября

Mycopunk появится в подписке одновременно с релизом. Horizon Forbidden West вернётся в каталог после предыдущего удаления.

Кроме того, подписчики PS Plus Premium дополнительно получат две классические игры:

  • Dino Crisis 2
  • RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Обе войдут в октябрьское обновление Premium. Sony предупреждает, что состав каталога и даты могут отличаться в зависимости от региона.

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