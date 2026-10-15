Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре

Sony раскрыла октябрьское пополнение каталога PlayStation Plus Extra и Premium. Всего подписчикам добавят девять игр, большинство станет доступно 20 октября.
В PS Plus Extra и Premium появятся:
- Mafia: The Old Country — 20 октября
- Horizon Forbidden West — 20 октября
- Mycopunk — 20 октября
- The Midnight Walk — 14 октября в США и Великобритании, 15 октября в Японии
- Poppy Playtime: Chapter 2 — 27 октября
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition — 27 октября
- Monster Energy Supercross 25 — 27 октября
Mycopunk появится в подписке одновременно с релизом. Horizon Forbidden West вернётся в каталог после предыдущего удаления.
Кроме того, подписчики PS Plus Premium дополнительно получат две классические игры:
- Dino Crisis 2
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition
Обе войдут в октябрьское обновление Premium. Sony предупреждает, что состав каталога и даты могут отличаться в зависимости от региона.