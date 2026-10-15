Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре

Sony раскрыла октябрьское пополнение каталога PlayStation Plus Extra и Premium. Всего подписчикам добавят девять игр, большинство станет доступно 20 октября.

В PS Plus Extra и Premium появятся:

Mafia: The Old Country — 20 октября

Horizon Forbidden West — 20 октября

Mycopunk — 20 октября

The Midnight Walk — 14 октября в США и Великобритании, 15 октября в Японии

Poppy Playtime: Chapter 2 — 27 октября

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition — 27 октября

Monster Energy Supercross 25 — 27 октября

Mycopunk появится в подписке одновременно с релизом. Horizon Forbidden West вернётся в каталог после предыдущего удаления.

Кроме того, подписчики PS Plus Premium дополнительно получат две классические игры:

Dino Crisis 2

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Обе войдут в октябрьское обновление Premium. Sony предупреждает, что состав каталога и даты могут отличаться в зависимости от региона.