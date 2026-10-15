Amazon представила два ИИ-гаджета Bee для записи и анализа разговоров

Amazon представила два новых устройства Bee: Frontier и Eclipse. Оба работают как персональные ИИ-помощники, которые расшифровывают разговоры, формируют краткие итоги, напоминания и списки задач.

Bee Frontier выполнен в формате компактного носимого устройства. Его можно носить на запястье с силиконовым ремешком или закрепить на одежде. Гаджет получил два микрофона, защиту IP67 и работает до семи дней без подзарядки.

Bee Eclipse представляет собой тонкий модуль размером примерно с банковскую карту, который магнитом крепится к задней панели смартфона. Заявленное время работы превышает 21 день.

Записанный звук устройства не сохраняют: он обрабатывается в реальном времени и удаляется после создания расшифровки и других данных. Управление записью выполняется отдельной кнопкой, а активность микрофона обозначается световым индикатором.

Bee Frontier уже продаётся за $74,99. Bee Eclipse оценили от $99,99, но точную дату начала продаж Amazon пока не назвала.