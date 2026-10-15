Amazon представила два ИИ-гаджета Bee для записи и анализа разговоров
Новости

Amazon представила два ИИ-гаджета Bee для записи и анализа разговоров

Bee Frontier можно носить на руке или одежде, а Bee Eclipse крепится к смартфону.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:32
Amazon представила два ИИ-гаджета Bee для записи и анализа разговоров

Amazon представила два новых устройства Bee: Frontier и Eclipse. Оба работают как персональные ИИ-помощники, которые расшифровывают разговоры, формируют краткие итоги, напоминания и списки задач.

Bee Frontier выполнен в формате компактного носимого устройства. Его можно носить на запястье с силиконовым ремешком или закрепить на одежде. Гаджет получил два микрофона, защиту IP67 и работает до семи дней без подзарядки.

Bee Eclipse представляет собой тонкий модуль размером примерно с банковскую карту, который магнитом крепится к задней панели смартфона. Заявленное время работы превышает 21 день.

Amazon выпустила умные устройства Bee Frontier и Eclipse

Записанный звук устройства не сохраняют: он обрабатывается в реальном времени и удаляется после создания расшифровки и других данных. Управление записью выполняется отдельной кнопкой, а активность микрофона обозначается световым индикатором.

Bee Frontier уже продаётся за $74,99. Bee Eclipse оценили от $99,99, но точную дату начала продаж Amazon пока не назвала.

Обсудить

Главное по теме

Новости Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon

Некоторые пользователи жалуются, что голосовой помощник может делать это несколько минут подряд и менять интонацию.
Игры По Ларе Крофт выйдет сериал от Amazon Новости Amazon использовала в своих беcкассовых магазинах не ИИ, а тысячу индийцев

Похожие материалы

ИИ и нейросети Meta выпустила Muse Spark Open на 816 млрд параметров

Модель с открытыми весами получила контекст на 1 млн токенов и поддерживает локальный запуск на Mac Studio.

 iPhone Китай разрешил Apple встроить ИИ-модель Qwen в iPhone

Qwen и Tongyi Wanxiang появились в документах для iPhone Duo, iPhone 18 Pro и других моделей с поддержкой…

 OpenAI Инженера OpenAI арестовали за жучок в переговорной руководства

По версии следствия, он установил скрытое записывающее устройство и использовал ИИ для подготовки.

 Anthropic ИИ-черви становятся реальностью: Anthropic предупредила о новом типе угрозы

Небольшие модели могут получить достаточно возможностей, чтобы самостоятельно распространяться между уязвимыми устройствами умного дома.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за рекордные $1,15 млн Вышел релизный трейлер GTA VI Первый iPhone 2007 года теперь можно запустить прямо в браузере Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре iPhone Duo показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →