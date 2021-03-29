Представлен Xiaomi Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа

На проходящем мероприятии, Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 11 Pro. Он стал улучшенной версией обычного Mi 11, получил AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Аппарат оснащён процессором Snapdragon 888, улучшенной системой охлаждения, что подходит для игр и быстрой производительности.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Он особенный и разработан по новой технологии батареи с использованием кремний-кислородного анода. Благодаря этому его энергоёмкость больше, но при меньших габаритах, чем у привычных литий-ионных аккумуляторов. Также смартфон поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью до 67 Вт. По словам представителя компании, смартфон может зарядиться до 100% всего за 37 минут. Однако, в комплекте зарядка не идёт, но её будут дарить покупателям в Китае.

В качестве основной камеры используется модуль GN2 от Samsung с разрешением 50 Мп и размером сенсора 1/1,12″, а это практически в два раза больше, чем у iPhone 12 Pro. Также есть объектив с 5-кратным зумом и оптической стабилизацией.