Meta выпустила Muse Spark Open на 816 млрд параметров
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Meta выпустила Muse Spark Open на 816 млрд параметров

Модель с открытыми весами получила контекст на 1 млн токенов и поддерживает локальный запуск на Mac Studio.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:40
Meta выпустила модель Muse Spark Open для Mac Studio

Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России) выпустила мультимодальную ИИ-модель Muse Spark Open с открытыми весами.

Модель насчитывает 816 млрд параметров, из которых одновременно активны 42 млрд. Контекстное окно составляет 1 млн токенов. Muse Spark Open рассчитана на программирование, агентные сценарии и многошаговые задачи с использованием инструментов.

Отдельно Meta показала локальный запуск модели на двух Mac Studio с M5 Ultra через фреймворк MLX. При этом Muse Spark Open не привязана к компьютерам Apple и поддерживает другие популярные инструменты для запуска ИИ-моделей.

Meta выпустила модель Muse Spark Open для Mac Studio

Веса Muse Spark Open уже доступны через Hugging Face. Модель также появилась в Amazon SageMaker AI, Google Cloud Model Garden и Microsoft Foundry Models.

Meta называет Muse Spark Open своей наиболее производительной моделью с открытыми весами, выпущенной в США.

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