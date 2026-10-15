Meta выпустила Muse Spark Open на 816 млрд параметров

Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России) выпустила мультимодальную ИИ-модель Muse Spark Open с открытыми весами.

Модель насчитывает 816 млрд параметров, из которых одновременно активны 42 млрд. Контекстное окно составляет 1 млн токенов. Muse Spark Open рассчитана на программирование, агентные сценарии и многошаговые задачи с использованием инструментов.

Отдельно Meta показала локальный запуск модели на двух Mac Studio с M5 Ultra через фреймворк MLX. При этом Muse Spark Open не привязана к компьютерам Apple и поддерживает другие популярные инструменты для запуска ИИ-моделей.

Веса Muse Spark Open уже доступны через Hugging Face. Модель также появилась в Amazon SageMaker AI, Google Cloud Model Garden и Microsoft Foundry Models.

Meta называет Muse Spark Open своей наиболее производительной моделью с открытыми весами, выпущенной в США.