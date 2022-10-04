Xiaomi Band 7 Pro представлен для Европы

Компания Xiaomi наконец-то представила фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro для европейского рынка.

Напомним, устройство обладает 1,64-дюймовыми AMOLED-дисплеем, встроенным модулем GPS, увеличенным корпусом (по сравнению с базовым Xiaomi Band 7) и возможностью определять более 100 спортивных активностей. Также в нём есть датчики для отслеживания сердцебиения, уровня кислорода в крови и сна.

Стоимость Xiaomi Band 7 Pro в Европе составляет 99 евро (~5800 рублей). Когда новинка официально доберется до России — неизвестно.

Более того, Xiaomi представила флагманские смартфоны 12T, доступные QLED-телевизоры и планшет Redmi Pad (279 евро за модель 3/64 ГБ), который сегодня был доступен только на индийском рынке.

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