Xiaomi представила доступные QLED-телевизоры из металла

Компания Xiaomi на своём специальном мероприятии для глобального рынка, анонсировала второе поколение 4K-телевизоров Q-серии.

Представленные три модели получили металлический корпус, одно название Xiaomi TV Q2 и предлагаются в трёх диагоналях: 50″, 55″ и 65″. Все они обладатели QLED-панелей с частотой 60 Гц (10 бит, 92% DCI-P3). Также есть поддержка воспроизведения HDR-контента и технологии Dolby Vision HQ.

За звук отвечают стереодинамики Dolby Atmos суммарной мощностью 30 Вт (15+15 Вт).

В качестве процессора используется 4-ядерный чипсет MediaTek MTK 9611 (4 ядра Cortex-A55 до 1,5 ГГц) с видеоядром Mali G52 и 2/16 ГБ памяти. Есть модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и разъёмы USB 2.0, три HDMI, Ethernet и 3,5-мм вход для наушников.

На европейском рынке Xiaomi TV Q2 появится в ближайшее время по цене 599 (~35 000 рублей), 699 (~41 000 рублей) и 899 евро (~52 490 рублей) за версии на 50″, 55″ и 65″ соответственно.

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