Представлен Xiaomi Smart Band 7 Pro: увеличенный экран и встроенный GPS

Сегодня компания Xiaomi провела масштабную презентацию своих продуктов. Она показала не только смартфоны серии Xiaomi 12S, но и совершенно новый фитнес-браслет Smart Band 7 Pro.

Браслет является более продвинутой версией обычного Smart Band 7. Своим внешним видом он больше напоминает Redmi Smart Band Pro или Honor Band 6 с прямоугольным корпусом.

Браслет умеет отслеживать 117 спортивных режимов, включая 14 профессиональных. Остальные функции, вроде мониторинга сердечного ритма, сна и уровня кислорода в крови, тоже имеются.

Как и ожидалось, гаджет получил 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280×456 пикселей и 326 ppi. Появился датчик регулирования яркости и внешнего освещения, а также функция Always On Display с более 180 циферблатов. Кроме того, есть долгожданная поддержка GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC и Bluetooth BLE 5.2

Корпус защищён от попадания воды и выдержит погружение до 50 метров. Внешний вид Band 7 Pro можно изменить при помощи ремешков разных цветов.

Время автономной работы от аккумулятора на 235 мАч составляет около 12 дней.

На старте Xiaomi Smart Band 7 Pro будет продаваться цене 379 юаней (около 3200 рублей). Потом стоимость вырастет до 399 юаней (около 3400 рублей).

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!