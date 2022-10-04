Представлен флагман Xiaomi 12T Pro с камерой на 200 МП

Компания Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro с мощным железом и другими особенностями.

Старшая модель получила крупный датчик основной камеры с разрешением 200 МП, который позволяет записать видео с разрешением 8К. Смартфон основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. В Xiaomi 12T используется чип MediaTek Dimensity 8100 Ultra, а основная камера получила модуль на 108 МП.

Экраны у моделей одинаковые — на базе матриц AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1,5К (2712 х 1220 пикселей) и кадровой частотой 120 Гц. В обоих случаях поддерживается технология Adaptive HDR.

Аккумуляторы тоже идентичные — ёмкость 5000 мА·ч с максимальной мощностью зарядки в 120 Вт. Это позволяет полностью зарядить смартфон за 19 минут. Также заявлены три цвета корпуса.

Отмечается, что обе модели будут получать 3 года обновления ОС Android и 4 года патчи безопасности. Что касается цен, то Xiaomi 12T Pro в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит в 750 евро (~44 000 рублей). Xiaomi 12T в той же конфигурации — 600 евро (~35 128 рублей).

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