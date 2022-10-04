Представлен недорогой планшет Redmi Pad

Компания Xiaomi представила в Индии планшет Redmi Pad, который стал первым устройством бренда в этой линейке. Новинка получила экран с разрешением 2000 × 1200 пикселей, диагональю 10,61 дюйма, частотой 90 Гц и яркостью в 400 нит.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G99 с 8 ядрами, частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. У планшета есть /4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной UFS 2.2 памяти плюс слот для microSD. Основная и фронтальная камеры получили модули по 8 МП.

Ёмкость батареи составляет 8000 мА·ч, чего хватит на 21 час просмотра видео и 12 часов игры. Есть быстрая зарядка на 18 Вт. Также у новинки четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Из коммуникаций отметим наличие Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, а также разъём USB-C. В качестве операционной системы выступает Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Доступные цвета корпуса: Graphite Grey, Moonlight Silver, Mint Green.

В продажу новинка выйдет 5 октября в Индии. Цены Redmi Pad выглядят следующим образом:

Redmi Pad 3+64 ГБ — 12 999 рупий (~9400 рублей);

Redmi Pad 4+128 ГБ — 14 999 рупий (~10 900 рублей);

Redmi Pad 6+128 ГБ — 16 999 рупий (~12 300 рублей).

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