Xiaomi 14 установил рекорды в бенчмарках и обошёл iPhone 15 Pro

За несколько часов до презентации флагманов Xiaomi 14 и 14 Pro в Сети появились результаты тестирования базового смартфона в бенчмарках.

Судя по утечки, Xiaomi 14 на чипе Snapdragon 8 Gen 3 в тесте AnTuTu (версии 10) смог набрать рекордные 2 089 905 баллов, это больше чем у прототипа с Dimensity 9300, который недавно прошёл аналогичное тестирование и показал результат в 2 055 084 балла.

В тесте Geekbench 6 Xiaomi 14 набирает 2169 и 6974 балла в однопоточном и многопоточном режиме. Для сравнения, в аналогичной дисциплине прошлогодний флагман Xiaomi 13 Pro на чипе Snapdragon 8 Gen 2 выдаёт в среднем 1400 и 4950 баллов, а iPhone 15 Pro — 2700 и 6900 баллов.

Помимо этого, Xiaomi 14 протестировали в 3DMark Wild Life Extreme, где он смог показать 4862 балла и 29,12 FPS, что позволило обойти iPhone 15 Pro на чипе A17 Pro, который выдал 3755 баллов и 22,5 FPS.

Презентация смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.