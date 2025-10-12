HONOR MagicPad 3 Pro установил новый рекорд в AnTuTu

HONOR готовится представить MagicPad 3 Pro — первый в мире планшет на новом чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. Официальный анонс в Китае состоится 15 октября, одновременно с серией флагманских смартфонов Magic 8.

Еще до премьеры устройство успело установить рекорд в AnTuTu Benchmark — 4 302 345 баллов, что делает его самым производительным Android-устройством на данный момент.

Помимо флагманского процессора, планшет получил 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3,2K (3200×2136 пикселей) и частотой 165 Гц. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 12 450 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

MagicPad 3 Pro предложит до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, а также 8 динамиков и порт USB-C 3.2. Работать устройство будет под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.