HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu

Смартфон HONOR Magic 8, дебют которого ожидается в октябре 2025 года, удивил пользователей рекордной производительностью — в тесте AnTuTu его результат превысил 4,16 миллиона баллов.

Это стало возможным благодаря новому чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который обеспечивает не только высокую скорость работы, но и повышенную энергоэффективность.

Показатели HONOR Magic 8 в AnTuTu распределились следующим образом:

Общий результат: 4 166 339;

CPU: 1 213 845;

GPU: 1 468 351;

Память: 570 553;

Пользовательский опыт: 913 590.

Для сравнения в сети появлялись результаты тестирования других будущих новинок в AnTuTu: Realme GT 8 Pro — 4 млн баллов, iPhone 17 Pro — 2,2 млн, OPPO Find X9 Pro — 4,04 млн, Vivo X300 Pro — 4,01 млн.