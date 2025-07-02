Топ-10 самых мощных смартфонов июня по версии AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных в мире Android-смартфонов по итогам июня 2025 года. Лидером топа стал Red Magic 10S Pro+.
Флагман от Nubia получил разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version и продвинутую систему охлаждения. Благодаря этому смартфон набрал рекордные 2 907 137 «попугаев».
На втором месте расположился Vivo X200 Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite, он набрал 2 885 215 баллов. Третью строчку занял OPPO Find X8 Ultra с результатом в 2 883 092 балла.
Остальные строчки рейтинга заняли Vivo X200s, iQOO Neo10 Pro+, Honor GT, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 и Redmi K80.
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