Новости

Топ-10 самых мощных смартфонов июня по версии AnTuTu

Snapdragon 8 Elite забрал почти весь рейтинг.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных в мире Android-смартфонов по итогам июня 2025 года. Лидером топа стал Red Magic 10S Pro+.

Флагман от Nubia получил разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version и продвинутую систему охлаждения. Благодаря этому смартфон набрал рекордные 2 907 137 «попугаев».

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite, он набрал 2 885 215 баллов. Третью строчку занял OPPO Find X8 Ultra с результатом в 2 883 092 балла.

Остальные строчки рейтинга заняли Vivo X200s, iQOO Neo10 Pro+, Honor GT, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 и Redmi K80.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Топ-10 самых мощных смартфонов мая по версии AnTuTu
Huawei и Honor заняли почти весь топ AnTuTu по удовлетворённости пользователей
Топ-10 самых мощных смартфонов января по версии AnTuTu
Названы лучшие смартфоны сентября по соотношению цены и производительности
Топ-10 самых мощных смартфонов июня по версии AnTuTu
Названы самые мощные Android-смартфоны марта
Топ-10 самых мощных смартфонов февраля по версии AnTuTu
Nothing Phone (2a) протестировали в AnTuTu и сравнили с конкурентами
Топ-10 самых мощных смартфонов января по версии AnTuTu
Лучшие смартфоны декабря по соотношению цены и производительности назвал AnTuTu
Топ-10 самых мощных глобальных смартфонов декабря 2023 года по версии AnTuTu
Топ-10 самых мощных смартфонов декабря по версии AnTuTu
AnTuTu: Топ-10 самых мощных смартфонов ноября [глобальный рейтинг]
Лучшие смартфоны ноября по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
Топ-10 самых мощных смартфонов ноября по версии AnTuTu
Nubia Red Magic 9 Pro установил рекорд в AnTuTu и раскрыл свои характеристики
Флагман OPPO Find X7 на чипе Dimensity 9300 установил рекорд в AnTuTu
AnTuTu: Топ-10 самых производительных глобальных смартфонов за прошлый месяц
AnTuTu назвала лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности
Топ-10 самых производительных смартфонов октября по версии AnTuTu

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK