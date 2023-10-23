Процессор MediaTek Dimensity 9300 установил рекорд в AnTuTu – более 2 млн баллов

В ближайшие недели MediaTek намерена показать миру свой новейший флагманский процессор Dimensity 9300. Прототип устройства на базе нового чипа засветился в AnTuTu и набрал рекордные 2 055 084 балла.

Из разнообразных источников стало известно о впечатляющем арсенале ядер этого чипсета, что, по всей видимости, поможет ему опередить конкурента в лице Snapdragon 8 Gen 3. По данным AnTuTu, в архитектуре Dimensity 9300 используются 4 мощных ядра Cortex-X4 и ещё 4 ядра Cortex-A720, при этом отсутствуют маленькие ядра. Компанию им составляет графический процессор Immortalis-G720.

Инсайдеры заверяют, что смартфоны на серийных образцах Dimensity 9300 смогут показать ещё более впечатляющие результаты в AnTuTu. По слухам, первыми устройствами, которые получат мощнейший процессор, будут vivo X100 и X100 Pro.