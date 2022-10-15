Xiaomi 13 появился на качественных рендерах

Xiaomi 13 наконец-то появился на рендерах. Этот смартфон всячески обрастал слухами, но его внешний вид оставался загадкой. На днях появилось его живое фото, на основании которого дизайнеры создали качественные рендеры устройства в четырех цветах.

Ранее инсайдеры утверждали, что Xiaomi 13 получит какой-то необычный блок камеры. Однако, оказалось что он будет нетипичным конкретно для Xiaomi, но в целом похожие блоки делали другие производители уже много раз. Сообщается, что в новинке будут использовать датчики на 50 Мп.

Также по слухам, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и экран AMOLED Samsung последнего поколения E6. Представить Xiaomi 13 могут уже в ноябре.

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