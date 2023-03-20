Xiaomi 13 и 13 Pro стали доступны для предзаказа в России

Xiaomi запустила предзаказы на флагманские Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Сейчас пользователи могут оформить предзаказ на новинки, обычные продажи стартуют с 30 марта. Первым 30 покупателям Xiaomi дарит 55-дюймовый телевизор Xiaomi TV A2. Для тех кто не успел, действует акция с покупкой умных часов Watch S1 Pro за 1 рубль.

Стоимость на новинки следующая:

Xiaomi 13 (12 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти) — 79 990 рублей;

Xiaomi 13 Pro (12 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти) — 109 990 рублей.