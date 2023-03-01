Xiaomi анонсировала новый тип аккумуляторов устойчивых к — 20° С

Xiaomi сообщила, что работает над новым типом батарей. Компания планирует перейти к использованию твердотельного электролита в аккумуляторах. За счет них вырастет как сам объем, так и улучшатся показатели работы при низких температурах и общая безопасность.

Для примера производитель приводит прототип Xiaomi 13 с батарей, емкость которой выросла с 4500 до 6000 мАч. С твердотельным материалом, смартфон будет намного более устойчив к морозу, а значит не будет разряжаться так быстро зимой. Например, при -20° С он потеряет на 20% заряда меньше, чем обычные аккумуляторы.

Однако, пока что пользователям не стоить ждать подобных новинок. Проект еще в разработке и к массовому запуску не готов.