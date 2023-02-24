Xiaomi 13 Ultra не получит версий со стеклянной и керамической панелью

Новые подробности о флагманском Xiaomi 13 Ultra рассказал популярный инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил, что серия смартфонов получит 4 варианта расцветки задней панели в материале эко-кожа. Устройств с керамической или стеклянной «спинкой» не будет.

Цвета будут доступны следующие: чёрный, белый, зелёный и оранжевый. Предполагается, что от более премиальных стеклянных и керамических панелей производитель отказался в целях экономии. Все потому, что сам корпус Xiaomi 13 Ultra нестандартный — с большой выпуклой горбинкой. Себестоимость новинки сильно выросла бы от использования таких материалов.

Стоимость грядущего флагмана оценивается в $1500. Представят смартфон в апреле.

Также упоминается, что Xiaomi 13 Ultra будет доступен в следующих конфигурациях памяти: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X и 512 ГБ/1 ТБ типа UFS 4.0.