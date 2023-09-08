Топ-10 самых производительных смартфонов на Android по версии AnTuTu

AnTuTu представил новый рейтинг самых производительных смартфонов на Android для международного рынка. Отдельно отмечается, что топ международный и отличается от китайского списка.

Лидером стал Red Magic 8 Pro+ (16/512), который был представлен миру в начале 2023 года. Следом за ним идут Asus ROG Phone 7 (16/512) и Xiaomi 13 (12/256). В десятку лучших также вошли модели: Samsung Galaxy S23+ (8/256), Xiaomi 13 Pro (12/256), Galaxy S23 Ultra (12/512), Galaxy Z Fold5 (12/512), Galaxy S23 (8/256), OnePlus 11 (16/256) и Lenovo Legion Y70 (12/256).

Примечательно, что девять из десяти устройств работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 2, в то время как Lenovo Legion Y70 использует Snapdragon 8+ Gen 1.

Эксперты подчеркивают, что рейтинг августа был сформирован на основе тестов AnTuTu V10. Эта версия теста, в сравнении с AnTuTu V9, выдает повышенные показатели.