Xiaomi 13 официальные глобальные цены

Сегодня Xiaomi представила глобальные версии смартфонов серии Xiaomi 13 и другие новинки. Их характеристики уже давно известны, а вот цены выглядят следующим образом:

• Xiaomi 13 Lite (только 8/128 ГБ) — €499 (~40 000 ₽);

• Xiaomi 13 (только 8/256 ГБ) — €999 (~80 100 ₽);

• Xiaomi 13 Pro (только 12/256 ГБ) — €1299 (~104 200 ₽);

• Наушники Xiaomi Buds 4 Pro — €249 (~20 000 ₽);

• Часы Xiaomi Watch S1 Pro — €299 (~24 000 ₽).

Xiaomi 13 Lite

Старт продаж 8 марта 2023 года.