Xiaomi 13 появился на живом фото. На изображении демонстрируется задняя панель устройства с огромным квадратным блоком камеры.

Ранее инсайдеры говорили, что блок камеры у Xiaomi 13 будет каким-то не обычным. Для Xioami подобная форма, действительно, будет относительно новой. Но в целом, выглядит довольно стандартно, рендеры и концепты устройства выглядели намного интереснее.

По слухам, Xiaomi 13 получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и дисплей последнего поколения AMOLED Samsung E6.

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