Смартфоны Xiaomi 13 получат керамический корпус

Давно известно, что Xiaomi ведёт работу над новой серией Xiaomi 13, которую могут представить в конце 2022 года. На этом фоне всё больше появляется слухов и различных утечек. Одной из таких поделился инсайдер Digital Chat Station.

По данным инсайдера серия Xiaomi 13 обзаведётся корпусом из керамики премиального качества. Керамика и ранее использовалась производителем в смартфонах Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mix 4, но в этот раз она будет произведена по особому 24 технологическому процессу.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Также пока неясно, как это отразится на производительности устройства. Ведь керамика способна сохранять тепло, а значит может произойти перегрев смартфона, если производитель не придумает особую систему охлаждения. Например, в Mi 11 Ultra была задействована технология, позволяющая использовать графитовые пластины и испарительную камеру для вывода тепла.

В плане технических характеристики Xiaomi 13 получит чипсет Snapdragon 8 Gen 2 произведённый TSMC с использованием 4-нм техпроцесса и трёхкластерной архитектурой.

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