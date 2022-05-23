Xiaomi начала работу над тремя смартфонами Xiaomi 13

Компания Xiaomi начала работу над смартфонами 13 серии. Уже сейчас стало известно, что три смартфона из новой линейки проходят внутренние тестирования на производительность.

По инсайдерской информации, два флагманских смартфона получат экраны с разрешением 2К, минимальные рамки по всей площади дисплея, фронтальную камеру в центре верхней части и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Последний должен производиться с использованием 4-нанометрового техпроцесса TSMC. Каким будет третий аппарат пока неизвестно.

По предварительным данным, серия Xiaomi 13 будет представлена в декабре 2022 года.

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