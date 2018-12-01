Windows 7 неожиданно получила обновление

Как известно, ещё 14 января прекратилась поддержка Windows 7. Однако на днях компания Microsoft без особой помпы презентовала обновление KB4567409. Оно совместимо с Windows 7 SP1 и Windows 8.1, но предназначено только для обычных, а не бизнес-пользователей.

Как оказалось, патч добавляет поддержку браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Таким образом, даже старые ОС теперь могут использовать его напрямую. Ранее его можно было установить только в видео отдельного приложения, скачав с соответствующей веб-страницы.

После установки обновления новый браузер появится в системе, а на панель задач добавится иконка. При этом не заменит собой Internet Explorer, оба решения будут работать параллельно и независимо друг от друга.

Следует также отметить, что обновление под номером KB4567409 может быть установлено лишь по желанию пользователя. Учитывая тот факт, что Windows 7 и Windows 8.1 отличается от «десятки» необязательностью установки обновлений, его можно смело пропустить. Тем более, что патч не привносит никаких обновлений безопасности, а лишь добавляет новый браузер. Решать, нужен ли он, будет пользователь.

Отметим, что Microsoft Edge на движке Chromium оснащён некоторыми уникальными возможностями, вроде встроенного голосового режима для чтения сайтов, а также совместимостью с Internet Explorer 11.