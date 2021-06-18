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Новости

Windows 7 можно будет бесплатно обновить до Windows 11

Похоже, что программа обновления операционных систем Microsoft действует, и будет работать дальше. Сообщается, что Windows 11 выйдет в виде бесплатного обновления для владельцев лицензионных копий Windows 10. Однако обновиться можно будет также с Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

В ранней сборке Windows 11 нашли упоминание о возможности активации ОС для владельцев лицензий Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Это можно будет сделать через Media Creation Tool или Update Assistant.

  • Windows 11

Само собой, пока что это ранняя версия системы, но, в принципе, есть шансы, что это останется и в релизе. Не исключено, что компания из Редмонда будет поддерживать Windows 11 шесть лет, как и Windows 10.

Официальный анонс ожидается уже 24 июня.

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Источник:
Windows Latest
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