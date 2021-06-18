Windows 7 можно будет бесплатно обновить до Windows 11

Похоже, что программа обновления операционных систем Microsoft действует, и будет работать дальше. Сообщается, что Windows 11 выйдет в виде бесплатного обновления для владельцев лицензионных копий Windows 10. Однако обновиться можно будет также с Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

В ранней сборке Windows 11 нашли упоминание о возможности активации ОС для владельцев лицензий Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Это можно будет сделать через Media Creation Tool или Update Assistant.

Само собой, пока что это ранняя версия системы, но, в принципе, есть шансы, что это останется и в релизе. Не исключено, что компания из Редмонда будет поддерживать Windows 11 шесть лет, как и Windows 10.

Официальный анонс ожидается уже 24 июня.

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