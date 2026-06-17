Июньский апдейт Windows 11 может привести к циклической перезагрузке ПК
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Июньский апдейт Windows 11 может привести к циклической перезагрузке ПК

В отдельных случаях система перестаёт загружаться, требует ключ восстановления BitLocker или уходит в цикл перезагрузок.
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Редакция The GEEK сегодня в 22:03
Июньский апдейт Windows 11 может привести к циклической перезагрузке ПК

Июньское обновление Windows 11 KB5094126, выпущенное 9 июня, может вызывать серьёзные проблемы на некоторых компьютерах. Об этом сообщают пользователи и профильные издания, включая Windows Latest и PCWorld.

После установки обновления часть устройств начала загружаться с ошибками. Некоторые пользователи сталкиваются с синим экраном, другие попадают на экран восстановления BitLocker с требованием ввести ключ восстановления. Также сообщается о случаях бесконечной перезагрузки системы.

Чаще всего жалобы поступают от владельцев корпоративных ноутбуков HP и Dell, включая модели EliteBook, ProBook, ZBook и Precision.

По предварительным данным, проблема связана с изменениями в механизме Secure Boot. Обновление записывает новые загрузочные компоненты и сертификаты безопасности, однако на устройствах с небольшим EFI-разделом может не хватать свободного места для их установки.

Кроме проблем с загрузкой, некоторые пользователи сообщают о сбоях в работе OneDrive. В частности, облачное хранилище может перестать открываться через File Explorer или системный трей. Также появились жалобы на нарушения интеграции Microsoft Word с корпоративным программным обеспечением.

Несмотря на сообщения о сбоях, обновление остаётся важным: по данным Microsoft, оно закрывает около 200 уязвимостей безопасности, включая несколько критических и связанных с атаками нулевого дня.

На момент публикации Microsoft официально не подтвердила наличие описанных проблем и не сообщила о сроках выпуска исправления.

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