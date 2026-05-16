Windows 11 разрешит менять размер и расположение панели задач

Microsoft добавила в предварительные сборки Windows 11 новые функции кастомизации интерфейса. Одним из главных изменений стала возможность менять расположение и ширину панели задач.
Пользователи смогут настраивать размер элементов панели и адаптировать её под свои предпочтения. Ранее Windows 11 критиковали за ограниченные возможности персонализации по сравнению с Windows 10.
Компания также обновила меню «Пуск». Теперь в системе можно проще отключать ненужные разделы и изменять размер самого меню.
Microsoft упростила управление рекомендациями, закреплёнными приложениями и дополнительными блоками, чтобы сделать интерфейс менее перегруженным.
Обновление уже доступно участникам программы Windows Insider. Публичный релиз для всех пользователей Windows 11 ожидается позже.