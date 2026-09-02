Windows 11 начнёт включать защиту, влияющую на игры

Обновления Windows 11 начнут автоматически включать Memory Integrity на подходящих устройствах в октябре 2026 года. Эта защита может снижать игровую производительность на некоторых компьютерах.

По данным The Verge, функция допускает запуск только доверенного кода и драйверов в режиме ядра. На старых процессорах падение частоты кадров в отдельных играх может быть заметнее.

Система также активирует VBS, если технология ещё выключена. Windows 11 не станет повторно включать Memory Integrity на компьютерах, где пользователь отключил её ранее.