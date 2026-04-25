Microsoft разрешит навсегда приостановить обновление Windows 11 | The GEEK
Новости

Microsoft разрешит навсегда приостановить обновление Windows 11

Компания тестирует сразу несколько фишек, которые позволят гибко управлять апдейтами ОС.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:55
Microsoft начала тестировать ряд изменений в работе системы обновлений Windows в рамках программы Windows Insider. Новые функции появились в тестовых сборках 26220.8282 (канал Dev) и 26300.8289 (канал Experimental).

Ключевые нововведения:

  • Теперь пользователи при настройке нового устройства смогут пропускать установку обновлений и выполнять их позже через «Центр обновления Windows».
  • Появилась возможность откладывать обязательные обновления на любой срок (каждые 35 дней их можно будет снова переносить еще на 35 дней неограниченное число раз).
  • В «Пуск» добавлены новые кнопки «Перезагрузить» и «Выключить», которые не будут автоматически инициировать установку уже загруженных обновлений.
  • В названиях новых драйверов теперь будет упоминаться класс устройств (дисплей, аудио, батарея и т.д.).

В Microsoft заявляют, что конечная цель изменений — снизить количество вынужденных перезагрузок, связанных с обновлениями.

Пока нововведения доступны только участникам тестирования. Для всех пользователей Windows они будут внедряться позднее.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры