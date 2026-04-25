Microsoft разрешит навсегда приостановить обновление Windows 11

Microsoft начала тестировать ряд изменений в работе системы обновлений Windows в рамках программы Windows Insider. Новые функции появились в тестовых сборках 26220.8282 (канал Dev) и 26300.8289 (канал Experimental).
Ключевые нововведения:
- Теперь пользователи при настройке нового устройства смогут пропускать установку обновлений и выполнять их позже через «Центр обновления Windows».
- Появилась возможность откладывать обязательные обновления на любой срок (каждые 35 дней их можно будет снова переносить еще на 35 дней неограниченное число раз).
- В «Пуск» добавлены новые кнопки «Перезагрузить» и «Выключить», которые не будут автоматически инициировать установку уже загруженных обновлений.
- В названиях новых драйверов теперь будет упоминаться класс устройств (дисплей, аудио, батарея и т.д.).
В Microsoft заявляют, что конечная цель изменений — снизить количество вынужденных перезагрузок, связанных с обновлениями.
Пока нововведения доступны только участникам тестирования. Для всех пользователей Windows они будут внедряться позднее.