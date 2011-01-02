Windows 10X выйдет весной 2021 года

Microsoft первоначально хотела выпустить операционную систему Windows 10X для устройств с двумя экранами. Но затем выяснились, что выйдет сборка и для обычных ноутбуков 2-в-1 и планшетов.
Теперь же стало известно, что «одноэкранная» версия системы будет готова в декабре, а выйдет в релиз весной будущего года. Об этом в Twitter сообщил редактор портала Windows Central Зак Боуден.
При этом поддержка второго экрана хоть и запланирована, но появится она не ранее 2022 года, когда выйдет Surface Neo. По словам представителей компании, новая система весьма гибкая, что позволит переключить внимание на одноэкранные устройства, а затем вернуться к двухэкранным.
Сроки запуска предварительного тестирования пока не уточняются.
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