Windows 10X выйдет весной 2021 года

Microsoft первоначально хотела выпустить операционную систему Windows 10X для устройств с двумя экранами. Но затем выяснились, что выйдет сборка и для обычных ноутбуков 2-в-1 и планшетов.

Теперь же стало известно, что «одноэкранная» версия системы будет готова в декабре, а выйдет в релиз весной будущего года. Об этом в Twitter сообщил редактор портала Windows Central Зак Боуден.

For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they're waiting for the RTM build first. — Zac Bowden (@zacbowden) October 21, 2020

При этом поддержка второго экрана хоть и запланирована, но появится она не ранее 2022 года, когда выйдет Surface Neo. По словам представителей компании, новая система весьма гибкая, что позволит переключить внимание на одноэкранные устройства, а затем вернуться к двухэкранным.

Сроки запуска предварительного тестирования пока не уточняются.