Windows 10X может стать аналогом Chrome OS для слабых компьютеров
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Новости

Windows 10X может стать аналогом Chrome OS для слабых компьютеров

Компания Microsoft, как ожидается, в 2021 году выпустит новую облегченную версию Windows под кодовым названием Lite или 10X. Это модульная система, которая, как утверждается, рассчитана на двухэкранные системы. Но теперь сообщается, что эта ОС будет «заточена» в первую очередь под маломощные устройства.

Поначалу система будет поставляться без поддержки Win32-приложений, они появятся только в 22-м году с помощью облачной виртуализации. На первых же порах придётся обходиться веб-приложениями и универсальными программами из магазина Microsoft.

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Причин тому несколько. Во-первых, технология виртуализации на основе контейнеров оказалась недоработанной. Говорится о снижении производительности до 10 раз.

Во-вторых, Microsoft позиционирует новинку в качестве веб-ориентированной операционной системы для недорогих ПК. То есть, это будет аналог Chrome OS.

И, в-третьих, система, по некоторым данным, позиционируется в том числе для устройств с AMR-процессорами.

Таким образом, Windows 10X будет немного похожей на Windows 10 S, предлагая другой набор возможностей, функций и функций безопасности в сравнении с настольной версией Windows 10. Это сделает подобные двухэкранные решения жизнеспособной альтернативой Chromebook-ам. Во всяком случае, так предполагается.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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