Облегчённая Windows 10X выйдет в 2021 году

Компания Microsoft уже неоднократно откладывала выпуск ОС Windows 10X. Но теперь, как сообщается, стала известна примерная дата выхода новинки. По данным источника, новая система появится на рынке в первой половине 2021 года.

Windows 10X является операционной системой, которая должна стать ответом на Chrome OS. Изначально её рассчитывали использовать на двухэкранных ноутбуках, но теперь переориентировали на обычные.

Устройства на её основе появятся на рынке весной будущего года. Скорее всего тогда же или чуть позже система выйдет в релиз в качестве загрузочных образов. Первое же обновление для новой «десятки» выйдет до середины 2022 года.

Отметим, что летом 2021-го также выпустят обновление для обычной Windows 10.