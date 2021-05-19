Официально: Windows 10X не будет — её наработки появятся в обычной Windows 10

Вместе с выпуском обновления Windows 10 May 2021 Update (21H1), компания Microsoft признала, что больше не планирует выпускать ОС Windows 10X. И речь не только о текущем годе, но и вообще.

Вместо выпуска продукта под названием Windows 10X на рынок в 2021 году, как мы изначально планировали, мы извлекаем выгоду из полученного опыта и ускоряем интеграцию ключевой технологии 10X в другие части Windows и продукты компании. Джон Кэйбл, руководитель отдела разработки, обслуживания и распространения Windows

Таким образом, недавние слухи оказались правдой. Похоже, что Windows 10X попросту оказалась не нужна или же разработчики не смогли справиться с техническими проблемами.

Отметим, что Microsoft анонсировала Windows 10X в 2019 году. Она должна была стать аналогом и конкурентом Chrome OS для недорогих ученических и офисных ноутбуков. При этом изначально новинку позиционировали в качестве ОС для двухэкранных устройств, вроде планшета Surface Neo.

При этом система должна была поддерживать только веб-приложения и браузеры. О поддержке Win32 на старте речи не шло, а в будущем их хотели обрабатывать удалённо. Но пандемия и другие проблемы сыграли свою роль, так что проект закрыли.

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