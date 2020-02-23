Анонсирована Windows 10X для устройств с одним дисплеем

Уже много интересной информации нам известно о необычной операционной системе Windows 10X. Она создавалась исключительно для устройств с несколькими дисплеями. К таким можно отнести «гибкие устройства», что не так давно продемонстрировали ведущие производители мобильных устройств.

Однако, на днях глава подразделения Microsoft Devices сказал, что опробовать Windows 10X смогут обладатели обычных ПК. Это означает, что новая платформа будет работать и на устройствах с одним дисплеем. Вот это поворот.

Такое решение было принято в условиях финансового кризиса, к которому привела пандемия COVID-19. Как заявил глава подразделения Microsoft Devices:

«Сейчас не лучшее время для выпуска дорогих устройств с двумя дисплеями. Ведь вряд ли они будут пользоваться спросом в столь непростое время. Именно поэтому мы обратили свой взор на более доступные решения для многих – устройства с одним дисплеем».

Но даже несмотря на такое неожиданное, как для многих решение, представители Microsoft не намерены уходить от своей главной задумки – устройств с несколькими дисплеями. Компания продолжит усовершенствовать свою платформу и создавать в будущем подобные девайсы.

Если верить утечкам, то основные визуальные изменения коснулись панели «Пуск», которая потеряла живые плитки. Кстати, о дате релиза Windows 10X нет информации и вряд ли он состоится в этом году. Многие эксперты предрекают выход платформы на рынок не ранее 2021 года.