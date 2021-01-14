СМИ показали дизайн Windows 10X

Западные СМИ опубликовали первые подробности об интерфейсе Windows 10X. Это облегчённая версия «десятки», которая должна стать конкурентом ChromeOS.

Первое, на что можно обратить внимание — меню «Пуск» находится по центру экрана и содержит список приложений, а также недавно открытых документов. Это похоже на компоновку Gnome на Linux.

В системе будут использоваться прогрессивные веб-приложения (PWA) из встроенного браузера Edge, которые можно закреплять на панели задач. А вместо большого количества иконок появился центр действий с часами. При тапе по нему появляются иконки выключения ПК, активации VPN и регулятора громкости. Там же находятся кнопки управления уведомлениями.

Отметим, что в Windows 10X окна теперь можно перетаскивать и открывать рядом друг с другом, но нельзя менять их размер и переключаться между полноэкранным и оконным режимами. При этом на релизе система не позволит запускать настольные приложения. Они появятся позже.

Также отмечается, что Windows 10X будет поставляться только с новыми устройствами, установить отдельно её будет нельзя. А программы будут «заточен» под онлайн. К примеру, новый «Проводник» предназначен для работы с файлами в облаке OneDrive и данными с USB-флешек. Локальные файлы он пока что не умеет открывать.

Дата выхода не уточняется.