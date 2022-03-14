Привет, Неизвестно! Wildberries продолжает работать со сбоями

Маркетплейc Wildberries продолжает работать со сбоями, которые были зафиксированы 14 марта.

Проверка The GEEK показала, что при попытке воспользоваться фирменным приложением Wildberries некоторые функции недоступны. Например, не отображается список заказов, лист ожидания или отложенных товаров. Вместо имени пользователя и вовсе высвечивается «Привет, Неизвестно!».

Из-за масштабного сбоя многие покупатели не могут получить свои заказы в пунктах выдачи. Как скоро исчезнет ошибка и с чем она связана – неизвестно.

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