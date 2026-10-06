Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon

Владельцы умных колонок Amazon пожаловались на странное поведение Alexa. Голосовой помощник в случайный момент во время разговора начинает повторять «лалала», иногда на протяжении нескольких минут.

По словам пользователей, Alexa при этом меняет темп и интонацию. Если после этого спросить помощника, что произошло, он может ответить, что ничего не делал.

В Amazon подтвердили наличие ошибки. В компании заявили, что проблема затронула небольшое число пользователей, и пообещали выпустить исправление.

Похожие сбои происходили и раньше. В июне 2026 года некоторые владельцы колонок жаловались, что Alexa неожиданно издаёт странные «гортанные» звуки. Тогда Amazon также сообщила об устранении проблемы.