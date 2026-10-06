Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon
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Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon

Некоторые пользователи жалуются, что голосовой помощник может делать это несколько минут подряд и менять интонацию.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:59
Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon

Владельцы умных колонок Amazon пожаловались на странное поведение Alexa. Голосовой помощник в случайный момент во время разговора начинает повторять «лалала», иногда на протяжении нескольких минут.

По словам пользователей, Alexa при этом меняет темп и интонацию. Если после этого спросить помощника, что произошло, он может ответить, что ничего не делал.

В Amazon подтвердили наличие ошибки. В компании заявили, что проблема затронула небольшое число пользователей, и пообещали выпустить исправление.

Похожие сбои происходили и раньше. В июне 2026 года некоторые владельцы колонок жаловались, что Alexa неожиданно издаёт странные «гортанные» звуки. Тогда Amazon также сообщила об устранении проблемы.

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