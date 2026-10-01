Анонс HUAWEI Mate 90 Pro Max и 90 Pro Max Collector’s Edition со съёмной камерой

Сегодня в Китае HUAWEI представила базовые флагманы Mate 90 и Mate 90 Pro, а вместе с ними дебютировал более «прокаченный» HUAWEI Mate 90 Pro Max и его специальное издание «Collector’s Edition». По словам компании, Mate 90 Pro Max стал первым в отрасли смартфоном с поддержкой четырёх SIM, из которых: две nanoSIM и две eSIM, но устройство поддерживает в режиме ожидания только три SIM-карты.

Специальное издание HUAWEI Mate 90 Pro Max Collector’s Edition отличается от обычной версии наличием крепления и контактной площадкой для съёмной камеры HUAWEI Ruiying Z10, которая оснащена 1-дюймовым сенсором на 50-мегапикселей с зум-объективом с переменной кратностью вплоть до 10x (24-240 мм, f/2.0-4.5). Кроме этого, спецверсия получила фирменный чип Kirin 9050 Pro, против Kirin 9050 у обычного Mate 90 Pro Max. Все остальные технические характеристики, идентичны.

Смартфоны оснащены 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2848 × 1320 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, а частота ШИМ составляет 1440 Гц. В верхней части экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0, автофокус) с поддержкой записи видео 4K, а также датчики Face ID.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп RYYB с поддержкой OIS, f/1.4-4.0, 24 мм;

Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2, 13 мм;

Спектральный датчик Red Maple 3;

Перископ на 200 Мп RYYB (f/2.6, OIS, макро, 89 мм, зум 3.75x).

Устройства оснащены аккумуляторами ёмкостью 6800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 18 Вт.

HUAWEI Mate 90 Pro Max

Из прочего, смартфоны получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.1 Gen 1. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе HarmonyOS 7.0.

HUAWEI Mate 90 Pro Max Collector’s Edition

В Китае новинки поступят в продажу по следующим ценам: