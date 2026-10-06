Яндекс выложил в опенсорс систему, которая обрабатывает 100 ГБ данных в секунду
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Яндекс выложил в опенсорс систему, которая обрабатывает 100 ГБ данных в секунду

YTsaurus Flow позволяет почти без задержки обрабатывать клики, лайки, заказы и другие события.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:31
Яндекс выложил в опенсорс систему, которая обрабатывает 100 ГБ данных в секунду

Яндекс выложил в открытый доступ YTsaurus Flow, технологию для непрерывной обработки больших потоков данных. Она позволяет учитывать действия пользователей практически сразу после их появления.

Система обрабатывает клики, лайки, показы, заказы и другие события в реальном времени. За счёт этого алгоритмы могут быстрее замечать изменение интересов пользователей, обновлять рекомендации и рекламу, а также выявлять подозрительную активность.

YTsaurus Flow уже используется внутри сервисов Яндекса. Например, в Рекламе технология обрабатывает более 100 ГБ данных в секунду и миллионы событий. Раньше подготовка данных для дообучения некоторых моделей занимала более 10 часов, теперь задержку удалось почти полностью устранить.

Технология также применяется в Маркете и антифрод-системах. Она рассчитана на высокую нагрузку, не дублирует события и продолжает работу при сбоях за счёт перераспределения нагрузки между серверами.

YTsaurus Flow стала частью открытой платформы YTsaurus и распространяется по лицензии Apache 2.0. Технологию можно использовать в том числе в коммерческих проектах.

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