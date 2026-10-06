Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo
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Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo

Тот случай, когда действительно лучше подождать. Пользователям Android такая забота и не снилась.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:27
Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo

Apple вводит обязательную адаптацию мобильных приложений под складной смартфон iPhone Duo. Новинка поступит в продажу уже 23 октября 2026 года, но в первые месяцы после релиза адаптация приложений под неё не будет обязательной. Однако, с апреля 2027 года требования станут жёстче — разработчики будут обязаны предоставлять скриншоты того, как их программа выглядит на iPhone Duo. Те, кто не оптимизирует свои приложения, они не смогут пройти модерацию App Store.

Подготовиться к этому нововведению разработчики могут уже сейчас, Apple добавила поддержку iPhone Duo в программу Xcode 27.1, позволяя перекомпилировать и протестировать существующие приложения и игры с учётом особенностей нового форм-фактора.

Таким образом, первым владельцам складного iPhone, вероятно, придётся столкнуться с тем, что часть популярных приложений на старте не будет полностью оптимизирована под новый формат. Зато в будущем, все программы получат адаптацию, чем не могут похвастаться владельцы складных Android-смартфонов несмотря на то, что эти устройства уже давно существуют на рынке.

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