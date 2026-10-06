БЮРО 1440 показало терминалы для спутникового со скоростью до 700 Мбит/с

БЮРО 1440 впервые представило расширенную линейку абонентских терминалов для подключения к своей низкоорбитальной спутниковой группировке. В неё вошли три устройства для разных сценариев использования.

Серийный терминал 1440.УЛЬТРА рассчитан на скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Его можно использовать стационарно и в движении. Устройство получило корпус размером 600×600 мм, защиту IP67, а его масса снизилась на 30% по сравнению с предсерийным образцом.

Также компания показала концепт компактного 1440.МИНИ размером 300×300 мм. Он должен обеспечивать скорость около 100 Мбит/с и предназначен для спасателей, экстренных служб, экспедиций и других сценариев, где требуется переносная спутниковая связь. Сроки запуска производства пока не объявлены.

Отдельно представлен терминал 1440.ЗЕМЛЯ для железнодорожного транспорта. Сейчас его тестируют на составе РЖД. Устройство рассчитано на работу при скорости движения до 400 км/ч и должно обеспечить доступ к интернет-сервисам в поездах дальнего следования, «Ласточках» и «Сапсанах».